Antalya ve Muğla plajlarında hafta sonu yoğunluğu Antalya ve Muğla'daki plajlarda, güzel havayı fırsat bilerek güneşlenip denizde yüzenler yoğunluk oluşturdu.

Antalya ve Muğla'daki plajlarda, güzel havayı fırsat bilerek güneşlenip denizde yüzenler yoğunluk oluşturdu.

Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ve nem oranının yüzde 60 ölçüldüğü Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme dönemine girilmesiyle kısıtlamaların kaldırıldığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, plajlarda güneşlenirken, bazıları ise kıyıda yürüyüş yapıp bisiklete binmeyi tercih etti.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de sıcak havayı değerlendirmek isteyenler sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen plajlardan denize girdi, güneşlendi.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda tatilciler yoğunluk oluşturdu. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak güneşlenenler denizin keyfini çıkardı.

Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarıyla Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda çok sayıda kişi denize girdi. Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarını tercih edenler, tatil keyfi yaptı.

Kaynak: AA