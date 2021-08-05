Antalya ve Muğla Orman Yangınları Yardım Kampanyası Duyurusu
Muğla Orman Yangını Yardım KampanyasıMuğla ilinin farklı noktalarında meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda...
Muğla Orman Yangını Yardım Kampanyası
Muğla ilinin farklı noktalarında meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Muğla Valiliğince yardım kampanyası başlatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Muğla Valiliği Orman Yangını Yardım Kampanyası Banka Hesap Bilgileri:
T. C. Ziraat Bankası A. Ş. - Muğla Şubesi (Hesap Adı: Muğla Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü)
TL Hesabı TR96 0001 0002 0135 7585 1950 10
USD Hesabı TR69 0001 0002 0135 7585 1950 11
EURO Hesabı TR42 0001 0002 0135 7585 1950 12
Antalya Orman Yangını Yardım Kampanyası
28. 07. 2021 tarihinde Antalya'da meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımızdan ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Antalya Valiliğince yardım kampanyası başlatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Kampanyası Banka Hesap Bilgileri:
T. C. Ziraat Bankası A. Ş. - Antalya Şubesi
TL Hesabı IBAN: TR610001001236573837425010
USD Hesabı IBAN: TR340001001236573837425011
EURO Hesabı IBAN: TR770001001236573837425013
T. C. Vakıfbank A. Ş. - Antalya Şubesi
TL Hesabı IBAN: TR890001500158007313480665
USD Hesabı IBAN: TR050001500158048019754404
EURO Hesabı IBAN: TR530001500158048019754413
T. C. Halk Bankası A. Ş. - Üçkapılar/Antalya Şubesi
TL Hesabı IBAN: TR330001200923100005200080
USD Hesabı IBAN: TR560001200923100058000452
EURO Hesabı IBAN: TR290001200923100058000453
Kaynak: Habermetre