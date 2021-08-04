Antalya ve Muğla Orman Yangınları Yardım Kampanyası Duyurusu
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Antalya ve Muğla Orman Yangınları Yardım Kampanyası Duyurusu

Antalya ve Muğla Orman Yangınları Yardım Kampanyası Duyurusu
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Muğla Orman Yangını Yardım KampanyasıMuğla ilinin farklı noktalarında meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda...

Muğla Orman Yangını Yardım Kampanyası

Muğla ilinin farklı noktalarında meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Muğla Valiliğince yardım kampanyası başlatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Muğla Valiliği Orman Yangını Yardım Kampanyası Banka Hesap Bilgileri

T. C. Ziraat Bankası A. Ş. - Muğla Şubesi

TL Hesabı TR96 0001 0002 0135 7585 1950 10

USD Hesabı TR69 0001 0002 0135 7585 1950 11

EURO Hesabı TR42 0001 0002 0135 7585 1950 12

Antalya Orman Yangını Yardım Kampanyası

28. 07. 2021 tarihinde Antalya'da meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Antalya Valiliğince yardım kampanyası başlatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Kampanyaya ilişkin banka hesap numaraları aşağıda belirtilmiştir.

Orman Yangını Yardım Kampanyası Banka Hesap Bilgileri

T. C. Ziraat Bankası A. Ş. - Antalya Şubesi

TL Hesabı IBAN: TR610001001236573837425010

USD Hesabı IBAN: TR340001001236573837425011

EURO Hesabı IBAN: TR770001001236573837425013

T. C. Vakıfbank A. Ş. - Antalya Şubesi

TL Hesabı IBAN: TR890001500158007313480665

USD Hesabı IBAN: TR050001500158048019754404

EURO Hesabı IBAN: TR530001500158048019754413

T. C. Halk Bankası A. Ş. - Üçkapılar/Antalya Şubesi

TL Hesabı IBAN: TR330001200923100005200080

USD Hesabı IBAN: TR560001200923100058000452

EURO Hesabı IBAN: TR290001200923100058000453

Kaynak: Habermetre

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