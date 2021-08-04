Antalya ve Muğla Orman Yangınları Yardım Kampanyası Duyurusu

Muğla Orman Yangını Yardım KampanyasıMuğla ilinin farklı noktalarında meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda...