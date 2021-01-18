Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı

18.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:16
Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısında bulunuldu.

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya'da, özellikle kıyı kesimler başta olmak üzere 19-21 Ocak'ta sıcaklıklar düşecek.

Sıcaklıkların, bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Buna göre, hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklenen bölgede üreticiler başta olmak üzere ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Muğla genelinde de bu 3 gün boyunca zirai don beklendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Can Yaman Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 14:17:26. #1.14#
title