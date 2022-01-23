Antalya ve Muğla için kar uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya ve Muğla için kar uyarısı

Antalya ve Muğla için kar uyarısı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya ve Muğla'da yarın kar bekleniyor.

ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla'da yarın kar bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya ve Muğla yarın akşam geç saatlerden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Muğla'da yer yer orta, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ise yoğun olması bekleniyor.

Muğla'nın iç kesimlerinde kar yağışının 25 Ocak Salı sabah, doğusunda ise akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Antalya'da ise kar yağışının 26 Ocak Çarşamba sabahı etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle zirai ve seracılık faaliyetlerinde bulunanların buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli davranılması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Antalya, Muğla, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title