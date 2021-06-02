Antalya ve Muğla'dan Büyükerşen'e teşekkür
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Antalya ve Muğla'dan Büyükerşen'e teşekkür

Antalya ve Muğla'dan Büyükerşen'e teşekkür
Bültenler - Haberler | Güncel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen dut fidanları için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve proje ekibine teşekkür etti.

İpekböcekçiliğini Geliştirme Projesi'ni çocuklarla da buluşturduklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tweetinde "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Koza Birlik ile ortak gerçekleştirdiğimiz projemizle üreticiye yeni bir kazanç kapısı açtığımız ipekböcekçiliğini kreşlerdeki miniklerle de buluşturuyoruz" ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise tweetinde "Güzel çocuklarımızın yaşadıkları toprakların kıymetini bilmeleri için doğayı tanıyarak büyümelerine fırsat verdiğiniz için sizlere yürekten teşekkür ediyor, miniklerimizi gözlerinden öpüyorum!" dedi.

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız dut fidanları Muğlamızın topraklarıyla buluştu ve ipekböcekçiliği için besin oldu. Üreticimizin hünerli ve çalışkan elleriyle Muğla ipekböcekçiliğinde söz sahibi, üreten köylümüz de tekrar milletin efendisi olacak. Teşekkürler Yılmaz Büyükerşen ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi" şeklinde tweet atan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, paylaşımında dut bahçelerinden fotoğraflara da yer verdi. Osman Gürün'e verdiği cevapta dut fidanı üretimine devam ettiklerini belirten Büyükerşen, Muğlalı üreticilere bereketiniz bol, kazancınız çok olsun dileklerinde bulundu.

Bu yıl üreticilerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi ve Atakum Belediyesi'ne dut fidanı dağıtarak Türkiye'de yeni dut üretim tesislerinin açılmasını amaçladıklarını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ipekböcekçiliğinin Türkiye'nin dört bir yanında üreticilere yeni gelir kaynağı sağlayacağına inancımız tam" dedi.

Kaynak: Bültenler

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