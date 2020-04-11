Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Antalya ve Muğla'da sokakların boşaldığı gözlendi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Antalya ve Muğla'da sokakların boşaldığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Antalya kent merkezi ve ilçelerde özellikle market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü.

Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından devriye gezerek cadde ve sokaklarda bulunanları evlerine gönderdi.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde sokağa çıkma yasağına halkın büyük çoğunluğunun uyduğu görüldü. Yasağın ilk dakikalarında evine gitmeye çalışanlara, polis ekiplerince vakit kaybetmeden dönmeleri için uyarı yapıldı.

Polis ekipleri, sessizliğin hakim olduğu kent merkezindeki ana caddelerde devriye görevi yaptı.

Kaynak: AA