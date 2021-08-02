Antalya ve Muğla'da orman yangınlarına 13 uçakla müdahale ediliyor (2)
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Antalya ve Muğla'da orman yangınlarına 13 uçakla müdahale ediliyor (2)

Antalya ve Muğla'da orman yangınlarına 13 uçakla müdahale ediliyor (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OGM'DEN AÇIKLAMAOrman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla topyekün savaşıyoruz" açıklaması yapıldı.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla topyekün savaşıyoruz" açıklaması yapıldı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son 5 günde 32 ilde 119 orman yangınını kontrol altına aldık. 13 su atar, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası, 4 bin 800 ormanın kahramanları görevde" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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