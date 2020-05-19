Antalya ve Muğla'da Kadir Gecesi evlerde ekran başında idrak edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya ve Muğla'da Kadir Gecesi evlerde ekran başında idrak edildi

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilere gidemeyen halk, Kadir Gecesi'ni müftülüklerin sosyal medyadan yaptığı canlı yayınları takip ederek ve evlerinde dua ederek kutladı.

Antalya ve Muğla'da Kadir Gecesi evlerde ekran başında idrak edildi
19.05.2020 22:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:18

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilere gidemeyen halk, Kadir Gecesi'ni müftülüklerin sosyal medyadan yaptığı canlı yayınları takip ederek ve evlerinde dua ederek kutladı.

Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi için düzenlenen organizasyonda İl Müftüsü Osman Artan, Şarampol Camisi imamı Muharrem Evece ve Balbey Camisi imamı İsmail Uçan sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı canlı yayınlar yaptı.

Kent sakinleri, Kur'an-ı Kerim okunan, dua edilen ve ilahilerin seslendirildiği yayınları evlerinden takip etti. Evlerinde namaz kılan vatandaşlar dualara da eşlik etti.

Müftülüğün düzenlediği Recep Çil Camisindeki "Kur'an-ı Kerim'in mesajı insanın kadri kıymeti" konulu sohbet etkinliği de sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddusi Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din görevlilerinin camilerden düzenlediği ve canlı yayınlanan etkinlikleri vatandaşların gece boyunca takip edebileceğini bildirdi.

Uysal, "Kadir Gecesi'ni evlerinde kalan vatandaşlarımız en iyi şekilde layıkıyla idrak edebilecekler. Bunun müftülüğümüzün öncülüğünde din görevlilerimiz çalışıyor." ifadesini kullandı.

Muğla

Muğla'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olması nedeniyle İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından müftülüğün sosyal medya hesaplarında canlı yayın yapıldı.

Öcüt, Kadir Gecesi'nin ve rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın içinde yer aldığını kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde indirildiğini ifade eden Öcüt, evde kalan vatandaşlara bu gece Kur'an-ı Kerim okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kentte Kadir Gecesi nedeniyle bazı camilerde Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen dualar din görevlilerinin ve müftülüğün sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı Haber
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu Haber
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Ziya Selçuk Sırrı Süreyya Önder Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Sinan Özen Sinem Kobal Jennifer Lopez
Spor Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Antalya ve Muğla'da Kadir Gecesi evlerde ekran başında idrak edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 22:18:14. #1.15#
title