Antalya ve Muğla'da denizler için fırtına uyarısı yapıldı
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Antalya ve Muğla'da denizler için fırtına uyarısı yapıldı

11.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:48
Antalya ve Muğla'da denizler için fırtına uyarısı yapıldı

Antalya ve Muğla'da denizler için fırtına uyarısı yapıldı.

Antalya ve Muğla'da denizler için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kaş ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden, Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçeleri ile Antalya Körfezi'nde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırması bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 50 ila 88 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın yarın saat 15.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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