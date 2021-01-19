Antalya ve Muğla'da çiftçiler zirai don nöbetinde
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Antalya ve Muğla'da çiftçiler zirai don nöbetinde

19.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:54
Antalya ve Muğla'da çiftçiler zirai don nöbetinde

Antalya ve Muğla'da üreticiler, zirai dona karşı soba ve kalorifer kurdukları seralarında nöbet tutuyor.

Antalya ve Muğla'da üreticiler, zirai dona karşı soba ve kalorifer kurdukları seralarında nöbet tutuyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan don uyarısının ardından, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altına düştü.

Özellikle iç bölgelerde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle çiftçiler, ürünlerinin donmaması için seralarına soba veya kalorifer kurarak önlem almaya çalıştı.

Muğla'da Ortaca Ziraat Odası görevlileri; domates, kabak, salatalık, patlıcan ve biber gibi, soğuklara karşı hassas olan ürünlerin üretimini yapan üreticilere don tehlikesine karşı neler yapabilecekleri konusunda bilgi verdi.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, AA muhabirine, bölgede zirai don tehlikesine karşı üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Ürünlerin zarar görmemesi için tedbirli olunması gerektiğini aktaran Çöllü, "Don vurduğu zaman bir yıllık emek boşa gidiyor." dedi.

Üreticilerden Erol Güzel ise Ziraat Odası yetkililerinden gelen don uyarılarına karşı duyarlı olduklarını, 1-2 saat arayla kontrolleri yaptıklarını ifade etti.

Mahmut Ülker, uyarılar doğrultusunda donmaya karşı seralarda damlama ve ısıtma sistemini hazır hale getirdiklerini, dikkatli olduklarını bildirdi.

"Sobayı yakmazsanız seradaki mahsulünüz donar"

Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp da çiftçinin tedbir alarak, seralarda soba kurduğunu, odun ya da kömür yakarak nöbet tuttuğunu söyledi.

Sebzeleri korumak için mutlaka soba yakmak gerektiğini vurgulayan Alp, "Dona karşı üreticinin kimi soba yaktı kimi kalorifer sistemi kurdu. Bu havalarda sobayı yakmazsanız seradaki mahsulünüz donar. Don, ürünü hiç affetmez, onun için çiftçiler geceyi seralarda nöbette geçiriyor. Tüm aile bireyleri nöbetleşe soba yakıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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