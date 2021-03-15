Antalya ve Muğla'da bugün kuvvetli sağanak bekleniyor

Antalya ve Muğla'da bugün kuvvetli sağanak beklendiğinden, su baskını gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Antalya ve Muğla'da bugün kuvvetli sağanak beklendiğinden, su baskını gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Antalya'da gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren batı kıyılarında (Kaş, Kale, Demre, Finike) ve doğu kesimlerinde (Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa) kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren doğusunda (Köyceğiz, Ortaca, Fethiye, Seydikemer, Dalaman) kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal