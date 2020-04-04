Antalya ve Muğla'da araç giriş ve çıkışları durduruldu Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hava, kara ile deniz yolundan araç giriş ve çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hava, kara ile deniz yolundan araç giriş ve çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının yayılmasını önlemek için ek tedbirler alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, fiziksel temas ve hava yolu gibi nedenlerle çok hızlı bulaşabilen hastalığın toplum sağlığı açısından daha büyük riskler oluşturmaması için Antalya'ya kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların 15 gün süreyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Kentte yaşayanların 15 gün süreyle Antalya'da kalmaları için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirilen açıklamada, tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürünlerin lojistiğinin, üretimi ve naklinde görevli olan sürücülerin seyahatleri süresince maske takmak ve sosyal mesafeye uymak zorunluluğu getirilmesine karar verildi bildirildi.

Yurt içinde yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların Antalya'da transit geçişlerine izin verileceği vurgulanan açıklamada, doğal gaz, elektrik, petrol sektörleri ile GSM operatörlerinin baz istasyonlarının bakım ve onarımında görevli olan araçların görev belgesi ve sevk irsaliyesiyle giriş yapabilecekleri aktarıldı.

Yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin başka illerde bulunması durumunda bunu ispatlayan belgelerle kente giriş yapabileceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır. Yaş sebze ve meyve halleri, açık ve kapalı pazar yerleri, marketler ile toplu olarak çalışılan fabrika, atölye gibi iş yerlerine müşteriler ve çalışanlar sadece maskeyle girebileceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlardaki satıcılar için de geçerlidir. Maske temini ve denetiminin belediyeler ile iş yerleri tarafından sağlanmasına, meydanlarda sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri için uyarılmasına karar verildi."

Muğla

Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Muğla sınırlarından kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Karara göre, Muğla'da yaşayan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgelerle 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak, ilk çıkış kentine dönebilecek.

Yurt içinde ticari yük ve yolcu taşımacılığı ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların, Muğla'dan transit geçişlerine müsaade edilecek. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları, ilde zorunlu dinlenme molaları hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacak.

Muğla ve ilçelerinde de pazar yeri, market ve toplu çalışılan iş yerlerine, vatandaşlar ve çalışanlar maskeyle girecek. Maske takma zorunluluğu, pazarlarda satıcılar için de geçerli olacak.

Kaynak: AA