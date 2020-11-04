Antalya ve Konya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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Antalya ve Konya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

04.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:11
Antalya ve Konya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Antalya ve Konya'da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı.

Antalya ve Konya'da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya ve Konya'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 18 tabanca, 20 şarjör, 8 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 600 fişek, muşta, cop ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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