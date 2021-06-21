Antalya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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Antalya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Antalya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili geçişi organize ettikleri öne sürülen 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili geçişi organize ettikleri öne sürülen 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl ve ilçe jandarma komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçede Suriye uyruklu 16 kişinin deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Seki Mahallesi'nde 16 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen M.A.A'yı yakaladı.

Bölgede yapılan aramalarda, yasa dışı geçişte kullanılacağı belirlenen 5 bidon mazot, 15 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.K. ve M.Z. Konya'nın Taşkent ilçesinde, D.K, M.G, A.K. ve Suriye uyruklu M.K. de Antalya'nın Aksu ilçesinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Z. hakimlikçe serbest bırakıldı, M.A.A, M.K, D.K, M.G, A.K. ve M.K. tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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Antalya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Haberler
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