Antalya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı
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Antalya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

Antalya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili geçişi organize ettikleri öne sürülen biri Suriye uyruklu 7 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili geçişi organize ettikleri öne sürülen biri Suriye uyruklu 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçede Suriye uyruklu 16 kişinin deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Seki Mahallesi'nde 16 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen M.A.A'yı yakaladı.

Bölgede yapılan aramalarda, yasa dışı geçişte kullanılacağı belirlenen 5 bidon mazot, 15 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.K. ve M.Z. Konya'nın Taşkent ilçesinde, D.K, M.G, A.K. ve Suriye uyruklu M.K. de Antalya'nın Aksu ilçesinde gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı
Antalya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı
Antalya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı
Antalya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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