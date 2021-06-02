Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanının koruma statüsü değiştirilerek "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanının koruma statüsü değiştirilerek "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı-Yanartaş Doğal Sit Alanı ile İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 10. Grup Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine kararı verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanların krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı
Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı
Son dakika: Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı
Son dakika: Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Varank Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Gervinho Merih Demiral Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 03:24:43. #1.16#

title