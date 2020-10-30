Antalya ve Isparta için kuvvetli sağanak uyarısı
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Antalya ve Isparta için kuvvetli sağanak uyarısı

30.10.2020 08:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:28
Antalya ve Isparta için kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı ilçeleri ile Isparta çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı ilçeleri ile Isparta çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Batı Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), bu ilçelerin iç kesimleri ile Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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