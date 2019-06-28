Antalya ve Isparta'dan bilimsel ortaklık

Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, üretimdeki katma değerin artması için güç birliği yapacak.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve AOSB Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın konuğu oldu. Üniversite ile Antalya OSB arasında işbirliğinin tesis edilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşen buluşmaya Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkı Ergin Civan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Demir, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Yıldırım, Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Öznur Diler, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Serkan Üncü, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Kılıç, Nuri Büyükselçuk, Canan Keskin, Genel Müdür Vekili Dr. Aylin Tümay, Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa İssi de katıldı.

Yol haritası oluşturuldu

Yaklaşık 3 saat süren toplantı kapsamında, üniversite ile Antalya OSB'nin işbirliğini artıracak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Her iki kurumun sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi aktardığı toplantıda, akademisyenler ile sanayicilerin bir araya gelebileceği bir platform oluşturulması, akademisyenler tarafından hazırlanan tez ve sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi, Antalya OSB Teknopark bünyesinde bu süreçleri yönetecek bir ofisin kurulması, ön görülen işbirliği esaslarının ilk sırasında yer aldı. Belirlenen konu başlıklarının alt yapı süreçlerinin tamamlanmasının ardından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yapılacak ikinci toplantı ile uygulamaya geçilmesi konusunda fikir birliğine varan üniversite ve Antalya OSB temsilcileri, buluşmanın son derece verimli geçtiğini, söz konusu işbirliğinin hem kente hem de ülkeye katma değer sağlayacak önemli bir sürecin ilk adımı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bilim havzası

Antalya, Burdur ve Isparta üçgeninde, Antalya OSB merkezli bir bilim havzası oluşturmayı hedeflediklerini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Yenilikçiliğe dayalı gelişme ve büyümenin, işletmelere teknoloji tabanlı rekabet gücünü kazandıracağı ve küresel pazarlarda da rekabet edebilme yeteneği vereceği bilinci ile üretim odaklı teknoloji geliştiren bir Teknopark kuruyoruz. Ulusal ve uluslararası üniversitelerle entegre, sanayi odaklı bir Teknopark olarak bölge sanayisini "Teknoloji Tabanlı Rekabet" üstünlüğünü kazanmış bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bununla ilgili olarak, adımlarımızı hızlı atıyoruz. Tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz. Değerli hocalarımızın bizlerle aynı heyecanı paylaşıyor olduğunu görmek, bizler kadar istekli olduklarını görmek bizleri son derece memnun etti. Isparta ve Burdur'u da içine alan bir bilim havzası oluşturma hayalimizin, bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı ile hayalden gerçeğe giden yolda önemli bir mesafe kat ettiğine inanıyorum" dedi.

"Birlikte yürütmek için buradayız"

Toplantının oldukça verimli geçtiğini aktaran Rektör Diler, "Bölgemizin lokomotif şehri Antalya, turizm, tarım, hayvancılık ve madencilik ile ülke ekonomisine güç veriyor, Bu sektörlerde kullanılan teknolojinin yükseltilmesi ve kilit teknolojilerin geliştirilmesi, geleneksel üretim yapan sektörlerde yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlere geçilmesi için çevreci ve inovatif yaklaşıma sahip Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve AOSB Teknopark AŞ'nin üstün çabalarına bugün burada şahitlik ettik. Havzamızda teknolojik yatırımların artırılması için üniversitelere kapılarınızı açtığınızın da farkındayız. Sizin de söylediğiniz gibi Isparta ve Burdur'u içine alan bilim havzamızda başarı için bütün olmak, bütünün beklentilerine karşılık vermek ve ortak geleceğimize birlikte yürümek için buradayız. Tüm bilgi ve tecrübemizle havzamıza ve ülkemize katkı verecek fikirlere sahip olan girişimlerle alanında başarılı ve deneyimli akademisyenlerimizi ve siz çok değerli sanayicilerimizi buluşturacak bir ortamın sağlanması en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA