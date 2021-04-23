Antalya ve Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya ve Isparta'da meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya ve Isparta'da meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Salgınla mücadele amacıyla Türkiye genelinde dün saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinin boş olduğu görüldü. Kentte, sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Sahilde yürüyüş yapan turistler güneşli havayı da fırsat bilerek denize girdi. Turistler, çocuklarıyla oyun parklarında zaman geçirdi. Hafta içi ve hafta sonları oldukça yoğun olan Cumhuriyet Meydanı ile tarihi Kaleiçi de sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü.Konyaaltı Plajı'na inen varyantlarda golf aracı olarak bilinen akülü araba ile denetim yapan polis ekiplerine polis ekiplerince "karamel" adı verilen sokak köpeği de eşlik etti. Araca binerek polislerin yanından ayrılmayan köpek, turistlerin de ilgisini çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinin pencere ve balkonlarını Türk bayrakları ile süsleyen Antalyalılar, belediyelerin kortejlerini selamladığı görüldü.

Isparta

Isparta sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Kentin en işlek caddeleri ve meydanları boş kaldı. polis ekipleri kavşaklarda ve mahalle aralarında denetimlerini sürdürdü.

Bazı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere gittiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin