Antalya ve Hatay'da düzenlenen şampiyonalarda büyükşehir rüzgarı esti
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Antalya ve Hatay'da düzenlenen şampiyonalarda büyükşehir rüzgarı esti

Antalya ve Hatay'da düzenlenen şampiyonalarda büyükşehir rüzgarı esti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da ve Hatay'da düzenlenen şampiyonalarda ve milli takım seçmelerinde performanslarıyla göz doldurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da ve Hatay'da düzenlenen şampiyonalarda ve milli takım seçmelerinde performanslarıyla göz doldurdu.

Sportif organizasyonlarda gerek ulusal gerekse de uluslararası arenada sergilediği başarı grafiğini devamlı kılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Hatay-Arsuz River Club Arsuz Tenis Kulübü'nde düzenlenen 8-9-10 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi Turnuvası, Antalya'nın Göynük ilçesinde 11-12-13 Yaş Serbest Stil Minik Erkekler Türkiye Şampiyonası, 11-12-13 yaş Grekoromen Stil Minik Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda ve milli takım seçmelerinde gösterdiği mücadeleleriyle takdir topladı.

Hatay'daki tenis şampiyonasında 106 tenis oyuncusu katılım sağlarken büyükşehir, turnuvada 8 sporcusuyla yer aldı. Kulüp sporcularından Batuhan Banak, 9 Yaş Erkekler Kategorisi'nde şampiyonluk elde ederken, 10 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Elasu Karasu ve 9 Yaş Erkekler'de Yavuz Selim Sevinç yarı final oynama başarısı gösterdi. 9 Yaş Çift Erkekler Kategorisi'nde ise Batuhan Banak ve Yavuz Selim Sevinç ikilisi yarı finale kadar yükseldi.

9-15 Haziran 2021 tarihlerinde Antalya'nın Göynük ilçesinde 11-12-13 Yaş Serbest Stil Minik Erkekler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde kulüp sporcularından 62 kilo Kategorisi'nde Ramazan Küçük birincilik kürsüsüne otururken 68 Kilo Kategorisi'nde Faruk Eymen İpek ile 34 Kilo Kategorisi'nde Zafer İldeş ikinci oldu. Eymen ve İldeş'i 38 Kilo Kategorisi'nde Yılmaz Yılgın izledi.

23-26 Haziran 2021 tarihlerinde 11-12-13 Yaş Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde; 66 Kilo Kategorisi'nde İrem Dağdeviren 3'üncü sıraya otururken 46 Kilo Kategorisi'nde Melike Yılan'sa 6'ıncı sırada bulundu. - GAZİANTEP

Antalya ve Hatay'da düzenlenen şampiyonalarda büyükşehir rüzgarı esti
Antalya ve Hatay'da düzenlenen şampiyonalarda büyükşehir rüzgarı esti
Antalya ve Hatay'da düzenlenen şampiyonalarda büyükşehir rüzgarı esti
Antalya ve Hatay'da düzenlenen şampiyonalarda büyükşehir rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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