Antalya ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Antalya ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Antalya ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesi ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesi ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Alanya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

Zanlıların üst aramasında ve adreslerinde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 3 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan şüpheli A.Ç'nin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Antalya ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Antalya ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Antalya ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Antalya ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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