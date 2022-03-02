Antalya ve Burdur'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya ve Burdur'daki dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla, yaban hayatı zenginliği görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce, Antalya ve Burdur'da yaban hayatının takibi ve kaçak avcılıkla mücadele için bazı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara çeşitli yaban hayvanları yansıdı.

Antalya'da kaydedilen yaban hayatına ait bazı görüntülerde, ceylan, kurt, yaban domuzu, tilki ve tavşanların beslenmeleri ve yaşam alanları yer alıyor.

Burdur'da da fotokapanın önüne yuva yapan bir tilki kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından, tilkinin yuvasına girip çıktığı anların görüntüsünü "Fotokapanla takip ettiğimiz tilki 'Foxy'nin yuvasından kısa görüntüler" notuyla paylaştı.