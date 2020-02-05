: Antalya van'da 3'üncü çığ felaketi uyarısı

05.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:35

Van'da 3'üncü çığ felaketi uyarısı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu profesyonel dağcı Yılmaz Sevgül, Van'da meydana gelen 2 çığ felaketiyle ilgili, 'Bölgede kar yağışı hala

devam ediyor. Bu durum kötü bir ihtimali de ortaya koyuyor. 3'üncü defa çığ felaketi meydana gelebilir" dedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki gün önce çığ altında kalan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi kurtarıldı. Kar altında kaldığı tespit edilen iki kişiyi kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bugün saat 12.00'de ekiplerin üzerine çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 53 kişinin de yaralandığı açıklandı.

AÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu profesyonel dağcı Yılmaz Sevgül, felaketi değerlendirdi. İlk çığ felaketinde biriken karın kesilmesiyle olayın meydana geldiğini tahmin ettiğini belirten Sevgül, çığın durduk yere meydana gelmeyeceğini, mutlaka bir faktörün onu tetiklediğini ifade etti. Kopan bölgenin üzerindeki kar tabakasının muhtemelen kontrol edilmediğini kaydeden Sevgül, şöyle konuştu:

'İnsanları zan altında bırakamam ama sanırım o yukarıdaki kar tabakası kontrol edilmedi. Edilseydi mutlaka önlemi alınırdı. İlk karın üzerine yağan karın ısısı, özelliği çok önemli. İkinci yağan kar alt tabakadan tutunamamış, ayrışmıştır. Dağcılar ve kayak yapanlar özellikle dikkat etsinler. Yukarıyı kontrol etmedilerse bu çok büyük bir ihmal. Ama kontrol edip etmediklerini bilmiyorum. Çok üzücü bir olay hemen hata aramamak lazım."

'3'ÜNCÜ ÇIĞ RİSKİ VAR'

Kar altında kalanlar, tozlu kar altında kaldıysa yaşama imkanlarının yüksek olduğunu ifade eden Sevgül, ikinci çığdaki karın tozlu kar olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Tecrübeli dağcı, önemli bir uyarıda da bulundu. Aynı bölgede kar yağışının devam ettiğini ve yeni bir çığ felaketinin meydana gelme ihtimali olduğunu kaydeden Sevgül, 'Islak karsa bundan kurtulmak çok zor. Hele önlerinde bir hava boşluğu oluşturamadılarsa çok kötü. Ancak bölgede kar yağışı hala devam ediyor ve bu durum kötü bir ihtimali de ortaya koyuyor. 3'üncü defa çığ felaketi meydana gelebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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