Antalya Valisinden sokak hayvanları için yardım kampanyası Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sokak hayvanlarına yönelik yem ve mama bağışı için kampanya başlattı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sokak hayvanlarına yönelik yem ve mama bağışı için kampanya başlattı.

Korona virüsle mücadele edilen bu günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından Sokak Hayvanları konulu bir genelge 81 il valiliklerine gönderilmişti. Genelgede, vali/kaymakamlılar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sokak hayvanlarına yönelik "Evde kal kayıtsız kalma" sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanyayı sosyal medya hesabı twitter üzerinden duyuran Vali Karaloğlu, "Sevgili Antalyalılar, korona virüsü ile mücadelemizde sokaktaki hayvanları da unutmuyoruz. Sizler de 0242 335 0009'u arayarak Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze ayni yem ve mama bağışında bulunabilirsiniz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA