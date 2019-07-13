Antalya Valisinden "Bayrağını Al Gel Antalya" daveti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, tarihin en karanlık gecelerinden ve aynı zamanda dönüm noktalarında biri olan 15 Temmuz kalkışması ve darbe girişiminin üçüncü yıl devriyesinin anılmaya hazırlandıklarını bildirdi.

O karanlık geceyi nurlu bir sabaha dönüştüren zaferi millete bahşeden Allah'a şükrettiklerini aktaran Karaloğlu, dik duruşun timsali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan ile meydanlara inerek demokrasi mücadelesi veren kahraman milletin her ferdini yürekten selamladıklarını ifade etti.

Milletin yazdığı 15 Temmuz Destanı'nın baş mimarı 251 şehidi rahmetle andığını, gazilere ise şifa ve esenlikler dilediğini anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Üç yıl önce, 15 Temmuz 2016'da, milletçe büyük bir badire atlattık. Daha doğrusu, tüm dünya önünde büyük bir var olma, yok olma sınavı verdik ve şükürler olsun, alnımızın akıyla başardık. Henüz acıları da, coşkusu da taze. O gece, tarihte eşi benzeri az görülen hain bir saldırıya maruz kaldık ve Türk Milletine yakışan örnek bir mücadeleyle bertaraf etmeyi başardık. Başta rabbimizin inayeti, sonra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve en önemlisi de aziz milletimizin güçlü iradesi sayesinde, bir kere daha büyük bir zafer kazandık."

Bir daha o karanlık gecenin yaşanmamasını dileyen Karaloğlu, cumhuriyeti, demokrasiyi, milli iradesini yok etmek, hürriyete el koymak isteyenlere karşı, 15 Temmuz'da olduğu gibi, milletçe onurlu bir mücadele vermeyi ve galip gelmeyi arzu ettiğini belirtti.

Öte yandan Karaloğlu, 15 Temmuz'da Antalya Müzesi önünde başlayıp Cumhuriyet Meydanında devam edecek "Milli Birlik Yürüyüşü" için "Bayrağını Al Gel Antalya" diyerek bütün vatandaşları etkinliğe davet etti.

Diğer yandan 40 billboard, 26 megalight, 8 üst ve alt geçit, 10 raket ve 45 led ekran'ın 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik günü kapsamında afişleriyle donatıldı.

Kaynak: AA