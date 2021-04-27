Antalya Valisi Yazıcı, TÜİK yönetimini kabul etti
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Antalya Valisi Yazıcı, TÜİK yönetimini kabul etti

Antalya Valisi Yazıcı, TÜİK yönetimini kabul etti
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Uysal başkanlığındaki heyet, TÜİK'in 95'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Yazıcı ile bir süre görüşerek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yazıcı, TÜİK'in son yıllarda başarılı çalışmalara imza attığını, özellikle nüfus, ekonomik ve sosyal alanlarla ilgili alınan verilerin çok önemli olduğunu aktardı.

Yazıcı, ekonomik ve sosyal konular, demografik yapı, bilim ve teknoloji gibi birçok alanda Türkiye'nin istatistiklerini derleyen, değerlendiren ve yayımlayan TÜİK'in eksikliklerin belirlenmesi ve yol haritasının çizilmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Uysal da TÜİK'in 1926'dan bu yana ülkenin istatistik yapısını geliştirerek, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap vermek için birçok çalışma yaptığını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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