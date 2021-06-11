Dostluğumuzu Sporun Birleştirici Gücüyle Pekiştireceğiz

Tüm haberler için tıklayınız...Vali Ersin Yazıcı, Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Daulina Osmani'yi makamında kabul etti.

Tüm haberler için tıklayınız...

Vali Ersin Yazıcı, Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Daulina Osmani'yi makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Vali Yazıcı, "Tarihi ve kültürel dostluğumuzu, sporun insanları birleştirme gücüyle pekiştireceğiz. " ifadelerini kullandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'de bulunanKosova CumhuriyetiKültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Daulina Osmani, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kosova CumhuriyetiKültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Osmani, özellikle spor turizmi ve sporun ekonomik değere dönüştürülmesi konusunda bilgi alışverişi yapmak istediklerini belirtti.

Kosova CumhuriyetiKültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Osmani'yiturizmin başkenti Antalya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Yazıcı, turizm başta olmak üzere her konuda ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Görev Yaptığım İllerde Sporla İlgili Birçok Proje Gerçekleştirdim

Sporun özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için önemine değinen Vali Yazıcı; "Görev yaptığım her ilde sporla ilgili projelere yer verdim. Çünkü şuna inanıyorum ki spor sadece başarıyı değil, disiplin anlayışını da beraberinde getirir. Spor çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel olarak gelişmesine katkı sağlıyor. Çocukların zamanını en iyi şekilde değerlendirmek ve planlı yaşamayı sağlamasını öğretmek için spor merkezlerinin kapılarını sonuna kadar açtık. Sağlıklı yaşam için spor şart. Bu nedenle biz öğrencilerimizin spor yapmaya teşvik ettik. Spor yapan çocuklarımızda şunu da gözlemledik. Spor, okul başarısını da olumlu etkiliyor. Kapsamlı araştırmalar, sporun sadece başarıyı değil, disiplin anlayışını da beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor. Öğrencilerimize yatkın oldukları, kabiliyetlerinin uygun olduğu sporları yaptırmak için, tesis, malzeme ve diğer her türlü maddi ve manevi imkanları sunduk. Biz devlet olarak proje kapsamında çocuklarımızı sporla buluşturarak onlara disiplin sağlamayı, kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefledik. Hepimizin bildiği gibi spor aynı zamanda disiplin işidir. İnşallah pandemi sonrası Antalya'da da bu tür çalışmalarla gençlerimizi spora daha çok yönlendiriyor olacağız. " dedi.

Kosova CumhuriyetiKültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Osmani, Vali Yazıcı'nın görev yaptığı illerde sporla ilgili gerçekleştirmiş olduğu projenin örnek olduğunu belirterek ülkelerinde de uygulama noktasında bilgi alışverişinde bulunmak istediklerini iletti.

Spor Alanında İşbirliği Yapmak İstiyoruz

Sporu çok sevdiğini ve sporun içinden gelen biri olarak özellikle yüzme dalına ilgi duyduğunu ifade eden Kosova CumhuriyetiKültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Osmani; "Sporun sosyalleştirme ve toplumları birleştirici bir gücü var. Gençlerimize sporu sevdirmek hem de spor vasıtasıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Sporun ekonomik değere dönüştürülmesi, spor turizminin yönetilmesi gibi alanlarda fikir alışverişinde bulunarak ortak projelere imza atmak istiyoruz. " diye konuştu.

Meslek Hayatımda Beni En Mutlu Eden Proje

30 yıllık meslek hayatında kendisini en mutlu eden projenin sporla ilgili gerçekleştirdiği projeler olduğunu aktaran Vali Yazıcı; "Herhangi bir çocuğumuz spora başladığında bütün hedefleri değişerek bambaşka bir yola giriyor. Bütün olumsuzlukları bir kenara bırakıyor. Buradaki esas amaç çocukları erken yaşta kötü alışkanlıklardan uzak tutarak disipline etmek. Çünkü spor bir disiplin işidir. Spora yönlendirdiğimiz çocukların annelerinden, çocuklarının yaşama bakış açısı ve ilgi alanlarının olumlu yönde değiştiğini dinledik. Buda bizi çok mutlu etti. " şeklinde konuştu.

Önümüzdeki Yıllarda Spor Turizminden Daha Çok Pay Alacağız

Şehirdeki spor turizmine de değinen Vali Yazıcı; Antalya, spor turizminde son zamanlarda iyi bir durumda. Önceki yıllarda daha çok Avrupa ülkelerinden takımlar gelirken şimdi Asya ülkelerinden de birçok takımı kamp için şehrimizde ağırlamaktayız. Antalya için spor turizmi denince futbol, golf akla geliyordu. Ama artık şehrimizde sporunbirçok dalı kamp yapılabilecek tesis var. Önümüzdeki yıllarda spor turizminden daha çok pay alabileceğimize inanıyorum. " dedi.

Pandemi öncesi 63 bin Kosovsalı turisti misafir ettiklerini söyleyen Vali Yazıcı, Kosova'lı misafirleri Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Dostluğumuzu Sporun Birleştirici Gücüyle Pekiştireceğiz 01 Dostluğumuzu Sporun Birleştirici Gücüyle Pekiştireceğiz 02 Dostluğumuzu Sporun Birleştirici Gücüyle Pekiştireceğiz 03 Dostluğumuzu Sporun Birleştirici Gücüyle Pekiştireceğiz 04

Tüm haberler için tıklayınız...

Kaynak: Habermetre