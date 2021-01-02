Antalya Valisi Yazıcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren Vali Yazıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, eşi ve 4 çocuğundan 2'sinde koronavirüs teşhis edilince geçtiğimiz hafta Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Vali Yazıcı, karantinaya girdi. Konyaaltı Caddesi'ndeki valilik konağında karantina sürecini geçiren Yazıcı ile eşi ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu, tedavilerine evde devam ettiği öğrenildi.Vali Yazıcı'ya 10 günlük karantina süresi sonunda yeniden PCR testi yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR