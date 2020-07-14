Antalya Valisi Yazıcı'ndan Alanya ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya Valisi Yazıcı'ndan Alanya ziyareti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya'da ziyaretlerde bulundu.

Antalya Valisi Yazıcı'ndan Alanya ziyareti
14.07.2020 20:35 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:39

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya'da ziyaretlerde bulundu. Vali Yazıcı, burada yaptığı açıklamada " Bu sezon pandemiden dolayı biraz zayıf geçiyor ama biz hazırlıklarımızı tedbirlerimiz almış şekilde bekliyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda daha iyi olacak, turizm hareketlenecek bölgedeki yatırımlar da bunu bekliyor. Biz de bunu bekliyoruz inşallah Alanya'mıza önümüzdeki günlerde misafirler gelecek temennisinde bulunmak istiyorum" dedi.

Yazıcı Kaymakam Mustafa Harputlu ve birim amirleri tarafından Alanya Hükümet Konağı önünde karşılandı. Karşılamanın ardından kaymakamlık makamına geçen Yazıcı, burada Kaymakam Harputlu'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yazıcı Alanya Belediyesi, ALKÜ ve ALTİD ziyaret etti

Daha sonra Alanya Belediyesini ziyaret eden Vali Yazıcı, Başkan Adem Murat Yücel'den ve Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen'den Alanya hakkında genel bilgi aldı. Yazıcı, buradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı ziyaret ederek üniversitenin gelişimi ve projeleri hakkında bilgilendirdi. ALKÜ Senato Salonu'nda düzenlenen brifing toplantısının sonunda Vali Yazıcı, Rektör Kalan'a yaptığı bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti.

Yazıcı turizmcilerle bir araya geldi

Vali Yazıcı, ardından Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ne (ALTİD) iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Turizmcilerle bir araya gelen Vali Yazıcı, yakın zamanda pandemi sürecinin geride kalarak turizmde yeniden özlenen günlere dönüleceği yönünde umutlu olduğunu söyledi. Vali Yazıcı son olarak Alanya Kalesi'nde beraberindeki heyetle birlikte gezi düzenledi. Teleferik ile tarihi kaleye çıkan Vali Yazıcı, Alanya Belediyesi'nin kalede yürüttüğü restorasyon çalışmalarını yakından inceledi.

"Daha yapılacak çok iş var"

Burada gazetecilere açıklama Yazıcı, Alanya'ya 2'inci ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi. Yazıcı, " İlk ziyaretini yaptığımız kadim ilçe Alanya'ya geldik. Kaymakamlıktan başladık, Alanya Belediyesi ardından ALKÜ ve ALTİD ziyaretinin ardından Alanya Kalesi'yle gezimizi sürdürdük. Bu 800 yıllık şehir, Alaaddin Keykubat'ın kışlık başkenti. Kadim şehrin dünya harikası özellikleri var. Bütün dünya insanların neden bu şehre geldiği belli oluyor. Tüm doğal güzellikleriyle, tarih ve kültür de var. Bulunduğumuz alanda birçok yer restore edilmiş ama daha yapılacak çok iş var. İnşallah kale içindeki tüm alanların restorasyonu tamamlanıp insanların hizmetine açılmış olacak. Güneşiyle deniziyle, kültürü ve tarihiyle Alanya'ya bütün dünyayı bekliyoruz. Pandemi sürecinde de bütün tedbirlerin alındığını ve buna hazır olduğumuz tüm misafirlerimiz dünyanın her yerinden bekliyoruz. Bu sezon pandemiden dolayı biraz zayıf geçiyor ama biz hazırlıklarımızı tedbirlerimiz almış şekilde bekliyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda daha iyi olacak, turizm hareketlenecek bölgedeki yatırımlar da bunu bekliyor. Biz de bunu bekliyoruz inşallah Alanya'mıza önümüzdeki günlerde misafirler gelecek temennisinde bulunmak istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle...
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı Dünya
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit...
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 3. Sayfa
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ezgi Mola Filiz Akın Serdar Ortaç
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Antalya Valisi Yazıcı'ndan Alanya ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 20:39:36. #1.15#
title