Antalya Valisi Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya Valisi Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı kabul etti

Antalya Valisi Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı makamında kabul ederek, görevinde başarılar diledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı makamında kabul ederek, görevinde başarılar diledi.

Yazıcı, Özfidan ile bir süre sohbet ederek, Antalya'nın dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Görevlerinin kentteki huzur ve güvenliği sağlamak olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Antalya bir dünya şehri, ülkemizin turizm başkentidir. Biz sadece bu şehirde yaşayan 2,5 milyon insanın güvenliğinden sorumlu değiliz. Her sene yurt dışından milyonlarca misafir ağırladığımız şehrimizde misafirlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde tatillerini yaparak ülkelerine memnun bir şekilde dönmelerini sağlamak da bizim görevimiz. Bu misafirlerin şehrimizi tercih etmesi adına Antalya'nın güvenliği kadar güvenlik algısı da çok önemli. Biz şehrimizin tanıtımını yaparken bu ziyaretçilere bu şehrin güvenli olduğu algısını da vurguluyoruz."

Turizm bölgelerinin birçoğunun jandarmanın yetki ve sorumluluk alanlarında yer aldığını aktaran Yazıcı, personelin imajı, tutumu ve nitelikli olmasının önemine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3)
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (2)
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mansur Yavaş Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Şener Seren Serengil
Spor Diego Ali Öztürk Salih Uçan Umut Meraş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalya Valisi Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 17:22:51. #1.14#

title