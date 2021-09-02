Antalya Valisi Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı kabul etti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı makamında kabul ederek, görevinde başarılar diledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı makamında kabul ederek, görevinde başarılar diledi.

Yazıcı, Özfidan ile bir süre sohbet ederek, Antalya'nın dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Görevlerinin kentteki huzur ve güvenliği sağlamak olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Antalya bir dünya şehri, ülkemizin turizm başkentidir. Biz sadece bu şehirde yaşayan 2,5 milyon insanın güvenliğinden sorumlu değiliz. Her sene yurt dışından milyonlarca misafir ağırladığımız şehrimizde misafirlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde tatillerini yaparak ülkelerine memnun bir şekilde dönmelerini sağlamak da bizim görevimiz. Bu misafirlerin şehrimizi tercih etmesi adına Antalya'nın güvenliği kadar güvenlik algısı da çok önemli. Biz şehrimizin tanıtımını yaparken bu ziyaretçilere bu şehrin güvenli olduğu algısını da vurguluyoruz."

Turizm bölgelerinin birçoğunun jandarmanın yetki ve sorumluluk alanlarında yer aldığını aktaran Yazıcı, personelin imajı, tutumu ve nitelikli olmasının önemine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız