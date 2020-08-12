Antalya Valisi Yazıcı Gündoğmuş'tan Kaş'a kadar tüm okullarda 'okuma saati' düzenlemesi olacak
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Antalya Valisi Yazıcı Gündoğmuş'tan Kaş'a kadar tüm okullarda 'okuma saati' düzenlemesi olacak

Antalya Valisi Yazıcı: Gündoğmuş'tan Kaş'a kadar tüm okullarda 'okuma saati' düzenlemesi olacakANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, eğitim konusunda çok hassas olduğunu belirterek, "Okuma alışkanlığı konusunda takıntılı bir mülki amirim.

12.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:28

Antalya Valisi Yazıcı: Gündoğmuş'tan Kaş'a kadar tüm okullarda 'okuma saati' düzenlemesi olacak

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, eğitim konusunda çok hassas olduğunu belirterek, "Okuma alışkanlığı konusunda takıntılı bir mülki amirim. Gündoğmuş'tan Kaş'a kadar tüm okullarda tek ön şartım; her okulda okuma saati düzenlemesi olacak. Çocuğumuza okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamış olacağız" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Akra Hotels'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Turist sayısı ve kentteki koronavirüs çalışmaları hakkında bilgi veren Yazıcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceğini duyurdu. Yurt genelinde düğünlerde sosyal mesafe kurallarına pek dikkat edilmediğini belirten Yazıcı, Antalya'da polis ve jandarma ekiplerinin, düğünün başlangıcından sonuna kadar takip ettiğini aktardı. Eğitime çok önem verdiğini vurgulayan Ersin Yazıcı, kitap okumanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, kentte bulunan okullarda okuma saati olacağını söyledi.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde sık sık denetim yaptıklarını belirten Ersin Yazıcı, gece kulüpleri ve diskotek gibi eğlence alanlarının açılmadığını vurgulayarak, kafe bar şeklinde ruhsatı olan yerlerin açıldığını aktardı. Tarihi Kaleiçi'nde yoğun denetim yaptıklarını anlatan Yazıcı, bayramdan önce ve sonra yüksek ses şikayetleri nedeniyle denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirtti. Ersin Yazıcı, "Kafe ve barlarla ilgili bayram süresince yoğunluğumuz oldu, insanları çok rahatsız etmedik ama biz düzenli olarak tüm iş yerlerimizi denetliyoruz. Pandemi konusunda denetliyoruz. Ceza noktasında denetim sayısına göre ceza kesilen işletme sayısı az. Gitmediğimiz dokunmadığımız iş yeri kalmadı. Antalya'da genel olarak bilinçli esnaf kitlesi var. Bu noktada memnunum. Herkes bu şehre güvenip gelebilir çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Düğünlerde sosyal mesafenin bazı yerlerde ihlal edildiğini belirten Yazıcı, "Yaklaşık 20 gündür polis ve jandarma ekiplerimiz düğün bitinceye kadar orada oluyor. Ekipler düğünü baştan sona kadar takip ediyor" dedi.

EĞİTİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ

Her daim eğitimin birinci önceliği olduğunu aktaran Yazıcı, "Geleceğin teminatı çocuklarımızla ve gençlerimizle ilgili birtakım uygulama ve projelerimiz olacak. Modern yönetimi artık kullanacağız. Modern çağda ilgililerle bir araya gelip Antalya'mıza özgün eğitimde farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Geriye kalan bazı mahallelerdeki okulları gün yüzüne çıkaracağız, oralarda bir hareketlenme farkındalık oluşturma gayreti içinde olacağız. Eğitimle ilgili çalışmalarımıza destek vermenizi istiyorum. Okuma alışkanlığı konusunda takıntılı bir mülki amirim. Okuma saatlerim mutlaka oldu. Tek şartım her okulda okuma saati düzenlemesi olacak. Çocuğumuzun okuma alışkanlığını kazanmasını sağlamış olacağız. Devlet okullarında da Gündoğmuş'tan Kaş'a tüm okullarda tek ön şartım bu olacak" diye konuştu.

Antalya Valisi Yazıcı Gündoğmuş'tan Kaş'a kadar tüm okullarda 'okuma saati' düzenlemesi olacak

Kaynak: DHA

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