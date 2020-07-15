Antalya Valisi Yazıcı'dan turistlere 'sizi bekliyoruz' çağrısı
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Antalya Valisi Yazıcı'dan turistlere 'sizi bekliyoruz' çağrısı

Antalya Valisi Yazıcı'dan turistlere 'sizi bekliyoruz' çağrısıANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, Alanya'ya gelerek ziyaretlerde bulundu.

15.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:14

Antalya Valisi Yazıcı'dan turistlere 'sizi bekliyoruz' çağrısı

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, Alanya'ya gelerek ziyaretlerde bulundu. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, ALKÜ, ALTİD'i ziyaret eden Vali Yazıcı, Alanya Kalesi'ni gezerken, 'Covid-19 sürecinde tüm tedbirleri aldık. Biz Alanya olarak hazırız. Tüm misafirleri İngiltere'den, Almanya'dan, Rusya'dan dünyanın her yerinden bekliyoruz" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, dün Alanya'da bir dizi temasta bulundu. Vali Yazıcı, ilçe protokolu tarafından Alanya Kaymakamlığı önünde karşılandı. Kaymakam Mustafa Harputlu ile görüşen Vali Yazıcı, daha sonra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'yi de ziyaret etti.

'ALANYA'NIN DÜNYA HARİKASI ÖZELLİKLERİ VAR'

En son Alanya Kalesi'ni gezen Yazıcı, burada gazetecilere açıklamada bulundu. Yazıcı, '15 gün önce başladığım Antalya Valiliği'nde ilk ziyaretimi yaptığım ilçe Alanya'dayız. İlk ziyaret olarak kadim şehir Alanya'ya geldik. Kaymakamlıktan başlayıp Alanya Belediyesi'ni, ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ni (ALKÜ) ziyaret edip Alanya Kalesi'nde gezimizi sürdürdük. Bu 800 yıllık şehir, Alaaddin Keykubat'ın kışlık başkenti kadim şehrin dünya harikası özellikleri var. Bütün dünya insanlarının bu şehre geldiği belli oluyor. Tüm doğa güzellikleri ile birlikte tarih ve kültür de var burada. Burada her şey var. Şu an bulunduğumuz alanda valiliğimiz ve Alanya Belediyesi'nin iş birliği ile birçok yer restore edilmiş ama daha yapılacak çok iş var. İnşallah bu kale içerisindeki tüm alanların restorasyonu tamamlanıp bu şehri ziyaret eden misafirlerin hizmetine açılmış olacak" diye konuştu.

'ALANYA OLARAK HAZIRIZ, BÜTÜN DÜNYAYI BEKLİYORUZ'

Vali Yazıcı, güneşiyle, deniziyle, kültürüyle, tarihiyle bütün dünyayı Alanya'ya beklediklerini ifade ederken, 'Bu çağrıyı buradan yapmak istiyorum. Covid sürecinde de tüm tedbirleri aldık. Biz Alanya olarak hazırız. Tüm misafirleri İngiltere'den, Almanya'dan, Rusya'dan dünyanın her yerinden bekliyoruz. Bu sezon Covid'den dolayı biraz zayıf geçiyor ama biz tüm hazırlıklarımızı ve tedbirlerimizi almış bir şekilde bekliyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki süreçte inşallah daha iyi olacak. Turizm hareketlenecek. Bölgedeki bütün yatırımlar bunu bekliyor. Biz de böyle ümit ediyoruz. İnşallah Alanya'mıza önümüzdeki günlerde misafirler gelecek diye temennide bulunmak isterim" diye konuştu.

Antalya Valisi Yazıcı'dan turistlere 'sizi bekliyoruz' çağrısı

Kaynak: DHA

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