Antalya Valisi Yazıcı'dan Kovid-19'a karşı "tedbirlere uyun" çağrısı Açıklaması

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs (Kovid-19) salgınının henüz bitmediğini ve yeni varyantlarla hala aktif olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve sağlık personelleriyle birlikte salgınla mücadelede uygulanan tedbirler ve yapılan denetimleri Valilik toplantı salonunda değerlendiren Yazıcı, Antalya'da salgına karşı iyi bir süreç yönetildiğini kaydetti.

Koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Kış sürecinde hepimizin bildiği gibi vakalarda genel olarak bir artış gözlemleniyor. Bu zorlu süreçte hep birlikte başarıya ulaşacağız. Bunun da en önemli yolu tedbirlere uymaktan geçiyor. Şu an genel olarak herkeste salgının bittiğine dair bir hava var. Salgın henüz bitmedi. Yeni varyantlarla aramızda dolaşmaya, vatandaşlarımızı tehdit etmeye devam ediyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın kurallara hassasiyetle uymaları ve tedbirleri asla gevşetmemeleri salgınla mücadele kapsamında çok büyük önem arz ediyor."

Virüsün yayılmasını önlemek için filyasyonun öneminden de bahseden Yazıcı, iyi bir filyasyon süreciyle vakaların artışının önüne geçilebildiğini belirtti.

Yazıcı, toplantının sonunda salgın döneminde sağlık ve sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade ederek, fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.