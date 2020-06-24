Antalya Valisi Yazıcı'dan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Balıkesir valisiyken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya Valiliğine atanan Ersin, kentteki ziyaretlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Yazıcı, buradaki iş ve işleyiş ile kent güvenliği hakkında bilgi algı.

Antalya'nın huzur ve güvenliği için birlikte çalışacaklarını vurgulayan Yazıcı, jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA