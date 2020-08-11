Antalya Valisi Yazıcı'dan dünyaya davet: "İç huzurla bu şehre gelebilirsiniz"
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Antalya Valisi Yazıcı'dan dünyaya davet: "İç huzurla bu şehre gelebilirsiniz"

- Antalya Valisi Yazıcı'dan dünyaya davet: "İç huzurla bu şehre gelebilirsiniz" Antalya'da korana virüs denetimi Antalya Valisi Ersin Yazıcı: " Tüm dünyayı turizmin başkentine davet ediyorum.

11.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:10

- Antalya Valisi Yazıcı'dan dünyaya davet: "İç huzurla bu şehre gelebilirsiniz"

Antalya'da korana virüs denetimi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı:

" Tüm dünyayı turizmin başkentine davet ediyorum. Güvenli şekilde, iç huzurla bu şehre gelebilirsiniz"

ANTALYA - Antalya esnafını ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, korona virüsün önlenmesine yönelik alınan tedbirleri yerinde denetledi. Gördüğü iş yerlerinin kurallara uyduğunu açıklayan Yazıcı, " Ben dünyaya mesaj vermek isterim. Antalya gerçekten pandemi konusunda güvenli bir şehir. Tüm dünyayı turizmin başkentine davet ediyorum. Güvenli şekilde, iç huzurla bu şehre gelebilirsiniz" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Işıklar Caddesi'nde bir araya gelerek, denetim gerçekleştirdi. Dükkanları tek tek gezen heyet, esnafa ve müşterilere hal hatır sorduktan sonra, korona virüs için alınan önlemlere uyulup, uyulmadığını denetledi. Aynı zamanda heyet, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürlerin yer aldığı standa giderek, bilgi aldı.

Vali Yazıcı'dan dünyaya mesaj

Türkiye'de genel bir uygulamanın yapıldığını aktaran Yazıcı, ekiple birlikte esnafı ziyaret ettiklerini, kurallara uyulup, uyulmadığını yerinde gördüklerini kaydetti.

Yazıcı, "Şuana kadar gördüğümüz iş yerleri gayet güzeldi. Çalışanlarımızın kurallara titizlikle uyduğunu gözlemledik. Ben dünyaya mesaj vermek isterim. Antalya gerçekten pandemi konusunda güvenli bir şehir. Tüm dünyayı turizmin başkentine davet ediyorum. Güvenli şekilde, iç huzurla bu şehre gelebilirsiniz. Bu şehirdeki tüm işletmelerimizin bizim koyduğumuz standartlara uygun şekilde hizmet verdiğini gözlemliyoruz. Şehrin her noktasında bugün kaymakamlarımızın başkanlığında birimlerimiz denetimlerini yapıyor. Denetimlere düzenli olarak devam edeceğiz. Tekrar dünyaya şu çağrıyı yapmak istiyorum; güvenli şehre, Antalya'mıza gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Antalya Valisi Yazıcı'dan dünyaya davet: 'İç huzurla bu şehre gelebilirsiniz'

Kaynak: İHA

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