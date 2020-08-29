Antalya Valisi Yazıcı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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Antalya Valisi Yazıcı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Antalya Valisi Yazıcı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
29.08.2020 19:25 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:25

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı, yayımladığı mesajda, 30 Ağustos'un Türk milletinin birlik ve beraberliğinin mührü, bu topraklardaki istikbalinin dosta, düşmana ilanı olduğunu vurguladı.

Milletçe Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını aktaran Yazıcı, bu büyük zaferin, hürriyet aşklarının en yüksek sesi, Cumhuriyetin diriliş müjdesi ve Türk milletinin bu topraklarda ilelebet kalma kararlılığının göstergesi olduğunu belirtti.

Mesajında "Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da verdiği demokrasi mücadelesi ve zaferle, 30 Ağustos ruhunu koruduğunu ve bundan sonra da koruyacağını, en açık şekilde ortaya koymuştur." ifadelerine yer veren Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bugün de Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve Karadeniz'de kutsal Mavi Vatan'da gösterdiğimiz kararlı ve etkili duruş, hem topraklarımızın hem de kara sularımızın ilelebet savunucusu olacağımızın her türlü hakkımızı kahramanca koruyacağımızın göstergesidir. Kıyamete kadar da aynı kararlılıkla vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumaya, demokrasi ve Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve inançla, başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için kahramanca şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimizi, terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

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