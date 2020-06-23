Antalya Valisi Yazıcı: "Ayrım yapmadan görev yapacağız"
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Antalya Valisi Yazıcı: "Ayrım yapmadan görev yapacağız"

Vali Ersin Yazıcı Antalya İl Emniyet Müdürlüğünü inceleyerek kurumun işleyişi ve kent güvenliği hakkında bilgi aldı.

Antalya Valisi Yazıcı:
23.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:51

Vali Ersin Yazıcı Antalya İl Emniyet Müdürlüğünü inceleyerek kurumun işleyişi ve kent güvenliği hakkında bilgi aldı.

Antalya gibi büyük bir şehrin asayişini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan emniyet mensuplarına teşekkür eden Vali Ersin Yazıcı, kentte görev yapacağı süre boyunca çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürülmesi için elinden gelen desteği sağlayacağını bildirdi.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, müdür yardımcıları ve karşılama mangası ile selamlaşan Vali Ersin yazıcı Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün işleyişi asayiş ve kent güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

"Antalya çok güvenilir bir turizm şehri"

Sunumların ardından selamlama konuşması yapan Vali Yazıcı "Bu şehre ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirler güven ortamına gelirler. Kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Bu bilinçle görev yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü bundan sonraki süreçte de aynı özveriyle ve aynı kararlılıkla görev yapacaktır. Şimdiye kadar güzel çalışmalar yapılmış. Güçlü bir müdürlük ve kararlı bir yönetim devraldığımı gördüm. Hem olay sayıları hem de olaylar karşısındaki çalışma prensibi, başarı durumumuz, projelerimiz ve Emniyet Müdürlüğü'nün kararlılığı ve yönetim kabiliyetleri Antalya'mızın ne kadar güvenilir bir turizm şehri olduğunu ortaya koyuyor. Tabi bu güvenirliliğin devamlı olması gerekir" dedi.

"Hiç kimse yetkisi dışına çıkamaz"

Emniyet Teşkilatının görev ve sorumluluklarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar ile belirlendiğinin altını çizen Yazıcı, "Ben dahil hiç kimse anayasada ve kanunlarda belirtilen görev alanının dışına çıkamaz. Bizler, bütün yetkilerimizi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarından alırız. Emniyet Teşkilatı ve bütün kolluk kuvvetleri anayasayla güvence altına alınmış kurumlar dışında kimseden emir alamaz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde başkalarından emir alan hainlerin artık içimizde kalmadığını düşünüyorum. "Abisinin" ve "ablasının" talimatıyla kimse hareket edemez. Benim bulunduğum yerde ben buna asla müsaade etmem. Bu konuda da hiçbir şekilde müsamaha göstermem. Zaten böyle bir şey olmadığını değerlendiriyorum" diyerek anayasa ve kanunların önemine vurgu yaptı.

"İnsan yaşamının vazgeçilmezi güvenliktir"

İnsan yaşamı boyunca, güvenliğin her daim önemli olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Maslow,1940 yıllarda insanların fiziksel ve psikolojik özelliklerinden yola çıkarak, "İhtiyaçlar Hiyerarşisini" oluşturmuştur. Bu sıralamada birinci sırayı fizyolojik ihtiyaçlar yani yeme, içme ve barınma yer alır. İkincide ise güvenlik yer alır. Demek ki insanoğlu karnını doyurup başını bir yere soktuktan sonra aklına gelen ilk şey güvenlik. Bu can güvenliğinden başlıyor sağlık güvenliği ve mal güvenliği gibi her alanı kapsıyor. Tabi ki öncelik can güvenliği. Yapılan bir araştırmaya göre insanların ekonomik seviyeleri yükseldikçe önce güvenlikle ilgili harcamaları artıyor. Dolayısıyla insan yaşamının vazgeçilmezi güvenliktir. Kanunlarda valinin görev tanımında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatlarıyla ilgili denetimlerinin ve koordinasyonun sağlanması yer alsa da benim birinci önceliğim güvenlik konusudur. Bu alanda katkı sunamıyorsam, emniyetimiz gibi jandarmamız gibi profesyonel görev yapan güvenlik birimlerimizi destekleyip, daha güçlü kılıp, motivasyonlarını artırıp işerini daha zinde yapmalarını sağlayamıyorsam kentin valisi olarak ben eksik kalırım" ifadelerine yer verdi.

"Bu bilinçle hareket ediyorum"

Vali Yazıcı, toplumun fizyolojik ihtiyaçları konusunda sadece yardıma ihtiyaç duyan ve geliri düşük insanlardan sorumlu olduğunu ifade ederken güvenlik konusunda ise yerli, yabancı, zengin ve fakir ayrımı yapmadan hiçbir ayrım olmaksızın herkesin güvenliğinden sorumlu olduğunu ve bu bilinçle hareket ettiğini vurguladı.

Bu şuurla Emniyet Müdürlüğü'nün yapacağı iş ve işlemleri her zaman yakından takip edeceğini belirten Vali Yazıcı "Antalya halkının ve Antalya'ya ziyaret ya da ticaret amacıyla gelen tüm yerli ve yabancı misafirlerin güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Bunu da polis, jandarma ve sahil güvenlik birimleri ile temin etmek zorundayız. Benim sizlere olan inancım tam. Güzel çalışmalara hep birlikte devam edeceğiz. Türkiye'nin turizm başkenti olan Antalya'da görev yaptığımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Hepinize görevlerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasını ve Kent Güvenlik Sistemi'ni inceleyen Vali Yazıcı İl Emniyet Müdürü Ulucan ve Müdür Yardımcılarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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