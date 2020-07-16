HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Antalya Valisi Yazıcı, AESOB'da 75 oda başkanıyla bir araya geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek AESOB Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında, Birlik Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve 75 Oda Başkanıyla bir araya geldi.

Antalya Valisi Yazıcı, AESOB'da 75 oda başkanıyla bir araya geldi
16.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:24

Antalya Valisi Ersin Yazıcı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek AESOB Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında, Birlik Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve 75 Oda Başkanıyla bir araya geldi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği şeref defterini imzalamasının ardından gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, birlik hakkında bilgi verdi. Kayıtlı, 96 bin 478 işyeri ve 83 bin 104 esnafımız bulunduğunu söyleyen Dere, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini korumak, taleplerini ilgili kurumlara aktararak sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla çalıştıklarını kaydetti. dere şöyle devam etti: " Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi olarak şahsım, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyelerimiz ve Oda Başkanlarımızla birlikte tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli bir çalışma içerisinde olmaktan gurur duyuyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız bir çok sorunu var. Tabi bugün bu sorunları konuşmayacağız. Ancak özellikle tüm dünyayı saran Covid-19 Pandemisi nedeniyle esnafımızın yaşadığı sorunlar, yine turizm nedeniyle yaşanan sıkıntılar noktasında sizin önderliğinizde olumlu sonuçlar alınacağına, devletin şefkatli ve gülen yüzünü her zaman esnaf ve sanatkarımıza, hemşerilerimize göstereceğinize, vereceğiniz desteklerle esnaf ve sanatkarlarımızı gururlandıracağınıza yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Antalya'mıza, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyor, nezaket ziyaretiniz için 83 bin esnafım adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu ve esnaflar ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Önümüzdeki süreçlerde sık sık bir araya gelerek, küçük toplantılar gerçekleştirmeyi istediğini söyleyen Vali Yazıcı, esnaf ve sanatkarlar ile sohbet ettiğinde, şehirdeki tüm vatandaşlara temas etmiş gibi hissettiğini kaydetti. Vali Yazıcı, " Çünkü sizler, bir çok farklı alanda faaliyet gösteriyor ve şehrin nabzını tutuyorsunuz. Bana göre, en rahat bilgi alabilecek kişiler sizlersiniz. Bir yandan sizlerin taleplerini dinlerken, bir yandan da ilçedeki durumlarla ilgili sizlerle istişarelerde bulunacağız. Günümüzde, iletişim çağında sizlerle bir arada olmanın, iletişim halinde bulunmanın değerli olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde, ben sizleri ilçelerinizde ziyaret edeceğim ve zaman sınırlaması olmadan sohbet edeceğiz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Temsil ettiğiniz kitlenin sorun ve sıkıntılarından haberdar olarak çözümü noktasında hep beraber, birlik içerisinde çalışacağız. Geçtiğimiz yıl ülkemizin turizm gelirlerinin büyük bir bölümü Antalya'dan karşılanmış, bu büyük bir onur. Antalya çok önemli bir kent, gerek turizm gerekse tarım olmak üzere Antalya'mızın öneminin farkındayız. Tabi ki şehrimizin sorunları da var. Bu sorunları çözmek için de hep birlikte gayret edeceğiz. İletişim halinde olarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak taleplerimizi dile getirecek, sorunlarımıza çözüm önerileri sunacağız." dedi.

Görüşmenin ardından AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Vali Ersin Yazıcı'ya ziyaretleri dolayısıyla teşekkür plaketi verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 3. Sayfa
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 3. Sayfa
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 3. Sayfa
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak...
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir Spor
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar...
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 3. Sayfa
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Hüseyin Filiz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ali Şansalan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Şehit Darbe Ayasofya İngiltere
Şu an buradasınız: Antalya Valisi Yazıcı, AESOB'da 75 oda başkanıyla bir araya geldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 18:28:03. #1.14#
title