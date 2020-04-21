Antalya Valisi: "Süreç bittiğinde uçurtmalar uçuracağız"
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Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Güncel

Antalya Valisi: "Süreç bittiğinde uçurtmalar uçuracağız"

Vali Münir Karaloğlu'nun Korona virüsle mücadele sürecinde evde kalarak sıkılan çocuklar için başlattığı, "Kitap Okuyun Hediyeyi Kapın" isimli kampanyasında hediyeler sahiplerine ulaşmaya başladı.

21.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:06
Antalya Valisi:

Vali Münir Karaloğlu'nun Korona virüsle mücadele sürecinde evde kalarak sıkılan çocuklar için başlattığı, "Kitap Okuyun Hediyeyi Kapın" isimli kampanyasında hediyeler sahiplerine ulaşmaya başladı.

Vali Münir Karaloğlu'nun sosyal medya hesaplarından çocuklar için başlattığı kampanya kısa sürede büyük ilgi topladı. Yüzlerce çocuk birkaç saat içerisinde okuduğu kitabın özetini anlatan videoyu Vali Münir Karaloğlu'na gönderdi. 10 yaş ve altı çocuklar için başlatılan kampanyada ilk 100 çocuğa hediyeleri gönderildi. Sosyal medya hesabından #EvdeKalKitapOku etiketiyle kampanyayı başlatan Vali Münir Karaloğlu "10 yaş ve altı çocuklarımızın, evlerinde okudukları herhangi bir kitabı özetleyerek anlattıkları bir videoyu çekip bize göndersinler. Videoyu gönderen ilk 100 çocuğumuza hediyemiz var" dedi. Çocuklara evde eğlenerek oynayacakları ve aynı zamanda da doğayı tanıyacakları Kuş-Bul Eğitici Oyun Seti hediye edileceğini duyuran Vali Karaloğlu, "Çocukların korona virüsle mücadele sürecinde evde sıkılmalarının önüne geçmeyi ve çocukların evde kalırken de doğayı tanımaya devam etmelerine vesile olmayı hedeflediklerini" belirtti.

"İlk 100 çocuğumuza hediyelerini gönderdik"

Kampanyaya kısa süre içerisinde yoğun bir katılımın olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Kampanyayı başlattığımız andan itibaren, yüzlerce çocuğumuzdan video geldi ve keyifle oturup hikayelerini dinledik. İlk 100 çocuğumuzun hediyelerini gönderdik. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız en kısa süre içerisinde adreslerine teslim edecek" dedi.

Validen aileler ve çocuklar için mektup

Vali Karaloğlu, çocuklara evde kalmaları noktasında çağrıda bulunduğu bir mektubu da kolilere koydu. Vali Karaloğlu imzasıyla yer alan mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili anneler ve babalar, Korona virüs salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu zorlu süreçte sizler de çocuklarınızla birlikte evlerinizde kalarak salgınla olan mücadelede bizlere yardımcı oluyorsunuz. Bu süreçte çocuklarımızın evlerde sıkıldıklarını, okullarını ve arkadaşlarını özlediklerini biliyoruz. Bu sıkıntılarını bir nebze olsun gidermek, yüzlerinde küçük de olsa bir gülümsemeye vesile olmak için böyle bir kampanya düzenledik. İnşallah çocuklarımız severek kitap okumaya ve eğlenerek öğrenmeye devam edecek. Bu sıkıntılı süreci daha rahat geçirecek. Antalya Valiliği olarak başlattığımız bu kampanyaya katılım gösterdiğiniz için sizlere ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Gönderdiğiniz video ile yavrularımızın anlattığı hikayeleri keyifle dinledik ve onun bu özverisini Kuş-Bul Eğitici Oyunu ile ödüllendirmek istedik. İnanıyorum ki bu oyun ile çocuğunuz hem ülkemizde yaşayan kuş türleri hakkında bilgi sahibi olacak hem de eğlenceli zaman geçirecek. Sevgili çocuklar, sizlerin de okulunuzu, arkadaşlarınızı, sokakları, parkları ve doğayı özlediğinizi biliyorum. Bu özlemi bir an önce bitirmek için bir müddet daha evde kalmamız gerekiyor. İnanıyorum ki bu süreç bittikten sonra hep beraber parklara, sokaklara çıkacağız. Top oynamaya devam edeceğiz ve uçurtmaları hep birlikte uçuracağız. Egemenliğimizin ilan edildiği bu anlamlı haftada, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Evde kalın, sağlıcakla kalın." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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