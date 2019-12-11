Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şu ana kadar Antalya ve civarında beklenen yağış düşmüş değil,...
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şu ana kadar Antalya ve civarında beklenen yağış düşmüş değil, esas beklentimiz bu gece saat 18.00'den sonra ve özellikle gece yarısı olacağı yönünde" dedi.
11.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:10
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şu ana kadar Antalya ve civarında beklenen yağış düşmüş değil, esas beklentimiz bu gece saat 18.00'den sonra ve özellikle gece yarısı olacağı yönünde" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA