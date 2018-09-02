Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "An İtibari ile 9 Milyon 200 Bin Turist Geldi"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "An itibari ile 9 milyon 200 bin turist geldi"

-"Ağustos ayında tüm zamanların rekorunu kırdık"

-5 bin yıllık antik kentte masalsı gece turistleri etkiledi

Antalya'da turistlere "Pasha Dance Theater" Teatral Dans Gösterisi sürprizi

Yerli ve yabancı turistler dans gösterisini izlemek için antik kente akın etti

Antalya valisi turizmde son rakamı kameralar önünde açıkladı

ANTALYA - Geçmişi M.Ö. 3 bin yılına dayanan ve Pamfilya bölgesine bir dönem başkentlik yapan Perge Antik Kenti'nde 60 kişilik dans ekibi ile düzenlenen "Pasha Dance Theater" Teatral Dans Gösterisi, izleyicilere adeta masalsı bir gece yaşattı.

Antalya Tanıtım Vakfı tarafından 2018 Perge Yılı kapsamında organize edilen "Pasha Dance Theater" Teatral Dans Gösterisi, muhteşem bir sunum ile geçmişi M.Ö. 3 bin yılına dayanan ve Pamfilya bölgesine bir dönem başkentlik yapan Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde yapıldı. Geceye Antalya Valisi Münir Karaloğlu başta olmak üzere birçok davetli ve yerli ve yabancı misafir akın etti. 60 kişilik dans ekibinin yer aldığı dans gösterileri izleyicileri adeta büyüledi. Pasha Dance Theater projesi tamamı ile yurt dışında sahne almak ve ülke tanıtımımıza katkı sağlamak üzere planlanmış içinde Osmanlı tarihinden ve Osmanlı topraklarında yaşamış kültürlerin danslarından izler taşıyan teatral dans gösterisidir.

"Şuan itibari ile Antalya'ya 9 milyon 200 bin bir turist girişi var"

Gösterinin amacı festival ve organizasyonlarda yer alarak ülkemiz kültürünü ve tarihsel geçmişimizi hem dans ve Türk motifleri ile bestelenmiş özgün müzikleri, hem de gösteri arka fonunda sergilenen Türkiye görüntüleri ile sanat yolunu takip ediyor. Organizasyon kapsamında tarihi kente gelen ve gazetecilere açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya 9 milyon bandını geçti. Şuan itibari ile Antalya'ya 9 milyon 200 bin bir turist girişi var. Bu geçen yıla göre yüzde 30'luk bir artışı gösteriyor. Yıl sonuna kadar bu artışımız devam ettiğinde 14 milyon hedefine ulaşacağız. Ağustos ayında 2 milyon 150 bin 448 turist Antalya'ya geldi. Bu bugüne kadar olan bütün zamanların rekorudur. Bu rakamlar bizi çok mutlu ediyor" açıklamasını yaptı.

"14 sahneden oluşan bir dans gösterici izledik"

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde dünyaya bir kadın algısı ile barış mesajı vermek istediklerini kaydeden Pasha Dance Teheater Yapımcısı Serpil Sunay, "Çok eğlenceli ve çok heyecanlı olan 14 sahneden oluşan bir dans gösterici izledik. Yurt dışından çok iyi bilenen bir gösteri. Antalya'da da bu gece sanatseverler ile buluştu. Perge'de bulunan stadyum ilk defa bu organizasyon için açıldı" dedi.