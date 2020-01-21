Antalya Valisi Karaloğlu ve ATSO Başkanı Çetin, Böcek'i ziyaret etti

21.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:18

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

İnfluenza teşhisiyle üç gün önce kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Böcek, üst solunum yolunu, akciğerlerini ve bronşlarını etkileyen virüs ve yüksek ateş nedeniyle doktor kontrolünde tutuluyor.

Karaloğlu ile Çetin, hastanede tedavisi devam eden Böcek'i ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Böcek'in rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki programlarını iptal ettiği bildirildi.

Kaynak: AA