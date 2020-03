Antalya Valisi Karaloğlu Vatandaşımızın otokontrol yapması lazım Antalya Valisi Karaloğlu: Vatandaşımızın otokontrol yapması lazımAntalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs ile ilgili yaşama dair açıkladığı yeni kurallar ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri ile ilgili İl İdare Kurulu'nu topladı.

Antalya Valisi Karaloğlu: Vatandaşımızın otokontrol yapması lazım

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs ile ilgili yaşama dair açıkladığı yeni kurallar ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri ile ilgili İl İdare Kurulu'nu topladı. Vali Karaloğlu, salgından korunmak için her noktaya polis veya zabıta görevlendirilemeyeceğini vurgulayıp, "Vatandaşımızın otokontrol yapması lazım" dedi.

Antalya İl İdare Kurulu, Vali Münir Karaloğlu'nun başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer yetkililerin katılımı ile valilik toplantı salonunda biraraya geldi. Virüsten korunmak için mesafeli oturulup maskenin de kullanıldığı toplantı öncesi konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüsten (Covid-19) korunmak için yeni bir aşamaya geçildiğini, ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam açıklandığını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın salgın öncesi aldığı tedbirlerinde olduğunu anımsatan Vali Karaloğlu, "Bugün itibariyle başlayan tedbirler var. Bu tedbirleri bugün İl İdare Kurulu olarak gözden geçireceğiz. İlde uygulamalar ile ilgili alacağımız yeni tedbirler varsa onları konuşacağız" dedi.

İl Pandemi Kurulu'nun da bugün ilk toplantısını yapacağını belirten Vali Karaloğlu, alınan her kararın sahada vatandaşlar tarafından uyulması gerektiğinin altını çizdi ve şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın alınan kararlara uyması önemli vatandaşın bize yardımcı olması önemli olan. Alınan bütün kararlar hepimizi korumak ülkede yaşayan her bir vatanadaşı korumak maksadıyla alınan kararlar. Onun için vatandaşlar aldığımız kararlara harfiye uyması lazım. Bizim her yerde polis her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok. Artık vatandaşımızın otokontrol yapması lazım."

Vali Karaloğlu, genelge sonrası koronavirüs bulaşmaması için market alışverişinde uygulanan kurallardan örnek verip, "Markete gittiğinde eğer markette konan kural nedir 10'da bir. 100 metrekarede 10 tane müşteri olacaksa ve kalabalık görünüyorsa markete girmeyecek vatandaş. Girmeyecvek ve uyaracak. Eğer toplu ulaşım aracı ile seyahat ediyorsa toplu taşım aracında konulan kurala uyulmuyorsa yüzde 50 ile sayahat edilmiyorsa vatandaş o toplu taşıma aracına binmeyecek uyaracak. Pazara gidiyorsa pazar kalabalıksa pazara girmeyecek" dedi.

"Artık vatandaşımızın otokontrolünü geliştirmesi lazım. Yoksa bizim her noktada polis, her noktada zabıta bulundurup her dakika uyarıda bulunmamıza gerek yok. Bu vatandaşı, hepimizi koruma maksatlı konulan kurallar" diyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hep birlikte bunlara uyarsak işimizi de kolaylaştırmış oluruz. Bugün yeni kurallar var. Şehirlerarası ulaşım ile ilgili kısıtlamalar getirildi. Bir komisyon kuracağız bu komisyonla, genelgede mazaretleri olan insanlara bir seyahat belgesi verilecek. Ancak seyahat belgesiyle sehirler arasında seyahat edilebilecek. Belki bundan sonra başka tedbirler de gelecek. Bugün sahiller, parklar, bahçeler mesire alanları gibi alanlarda artık vatandaşımız bulunmayacak. 'Ne olur ben koca bir alanda tek başımayım.' Hayır, öyle birşey yok. Konan kural neyse herkes harfiyen uysun. İşaallah el birliğiyle biz bu problemin üstesinden geliriz. Güçlü bir devletimiz var büyük bir milletimiz var. İnşaallah bu problemi biz el birliği ile çözeriz ama ön koşul konan kurallara hep beraber uyarsak."

Kaynak: DHA