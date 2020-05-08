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Antalya Valisi Karaloğlu, OSB toplantısında konuştu Açıklaması

Antalya Valisi Karaloğlu, OSB toplantısında konuştu Açıklaması
08.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:26

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde hem Türkiye'de hem de Antalya'da üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için özel çaba gösterildiğini söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde hem Türkiye'de hem de Antalya'da üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için özel çaba gösterildiğini söyledi.

Karaloğlu, video konferans sistemiyle düzenlenen Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı'nda, gerekli tedbirlerin alınması ve tarımda kısıtlama yapılmaması sayesinde Antalya'nın süreçten en az etkilenen illerden olduğunu ifade etti.

"Hem Türkiye'de hem de Antalya'da üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için özel bir çaba gösterildi." diyen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bir taraftan pandemiyle mücadele ederken bir taraftan da özellikle gıdada üretim zincirinin sürmesi için çalıştık. Pandemi süresinde de sonrasında da insanların gıdaya erişmesi büyük önem arz ediyor. Şehrimize özgü tedbirleri uyguladık."

Tedbirlere uyulması konusunda uyardı

Antalyalıları uyaran Karaloğlu, kısıtlamaların gevşetilmesi nedeniyle rehavete kapılmamak ve tedbirlere uymaya devam etmek gerektiğini vurguladı.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımızın ifadesiyle pandemide ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamaya Kontrollü Sosyal Yaşam aşaması diyoruz. İnşallah bu aşamada da süreci en iyi şekilde yöneteceğiz ancak bu aşamaya geçişin halkımızı rehavete sevk ettiği gibi bir izlenimim söz konusu. Kısıtlamaların gevşetilmeye başlanması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Maske takmayı bırakan insanlar görüyorum, tedbirlere uymaya devam etmek zorundayız. Gevşersek başa dönebiliriz. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen önemini koruyor. Çevremizdeki herkesi uyaralım ve tedbirlere harfiyen uyalım."

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar da bölgedeki 129 firmanın sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu ve böylece üretimin sürmesinin sağlandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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