Antalya Valisi Karaloğlu'ndan vatandaşlara cep telefonu mesajıyla koronavirüs uyarısı Açıklaması Antalya Valisi Münir Karaloğlu, cep telefonuna gönderilen kısa mesajla vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, cep telefonuna gönderilen kısa mesajla vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymalarını istedi.

"Sevgili Antalyalılar, salgınla savaşımız sürüyor. Bunun için özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı mutlaka evimizde ve şehrimizde kalalım. Maskemizi takalım. Sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyalım. İnşallah bu savaşı birlikte kazanacağız" ifadelerinin yer aldığı mesaj, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ismiyle sona eriyor.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mesajın gereğinin yapılacağına inandığını bildirdi.

Karaloğlu paylaşımında, "Antalya'da bulunan 2 milyon 182 bin GSM abonesine uyarı ve hatırlatma mesajımızı gönderdik. Mesajın gereğini bütün Antalya'nın yapacağına kalben inanıyorum. Yüreklerimiz toplu vuracak, bu savaşı biz kazanacağız inşallah." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA