Antalya Valisi Karaloğlu'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hafta sonu kentte sokağa çıkma yasağının olmayacağını bildirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hafta sonu kentte sokağa çıkma yasağının olmayacağını bildirdi.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "Sevgili Antalyalılar, koronavirüsle mücadelede #KontrollüSosyalHayat aşamasına geçtiğimiz Antalyamızda, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak." paylaşımında bulundu.

Salgın tehdidinin devam ettiğini dile getiren Karaloğlu, salgın bitinceye kadar maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edilmesini istedi.

Kaynak: AA