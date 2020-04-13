Antalya Valisi Karaloğlu'ndan "koronavirüs şaka değil" uyarısı
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Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Güncel

Antalya Valisi Karaloğlu'ndan "koronavirüs şaka değil" uyarısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir şaka olmadığı uyarısında bulundu.

13.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:44
Antalya Valisi Karaloğlu'ndan

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir şaka olmadığı uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birimizin sağlığı, hepimizin sağlığı" ifadelerini kullanan Karaloğlu, bir süredir mücadele edilen ve acı reçetesiyle yüzleşilen koronavirüs ile mücadelenin devam edeceğini belirtti.

İlk günden bu yana her türlü tedbirlerin alındığını vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu belayı bertaraf edene kadar da uygulamaya devam edeceğiz. Çok şükür, bugüne kadar iyi bir süreç yaşadık. Virüsün yayılmasını engelleme noktasında, birlikte büyük ölçüde başarılı olduk. Ancak, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde ve yasağın ardından sokaklarımızdan ve alışveriş merkezlerinden gelen görüntüler gösterdi ki alınan tedbirlerle ilgili kimi vatandaşlarımızın aşırı ve yersiz tepki verdiğini, kimilerinin ise fazla duyarsız davrandığını müşahede ettik, ediyoruz. Korona denilen sinsi düşmanla savaşımız, bıçak sırtı mücadelemiz devam ediyor."

Karaloğlu, virüsün seyrine göre yeni tedbirler almaya devam edeceklerini aktararak, "Koronavirüs bir şaka değil. Gerçek, sıra dışı, tehlikeli bir durum. Lütfen, ilan edilen tedbirlere kulak verelim. Sosyal mesafeye uyma, maske takma kurallarına uyalım. Mecburiyetimiz yoksa mutlaka evde kalalım. İnşallah, en kısa sürede, birlikte bu belayı bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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