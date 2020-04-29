Antalya Valisi Karaloğlu'ndan "Burası Van değil, Antalya" paylaşımı
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Antalya Valisi Karaloğlu'ndan "Burası Van değil, Antalya" paylaşımı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kışın kardan kapanan ve ekiplerin ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiği yayla yollarından dikkat çekici fotoğraflara yer verdiği sosyal medya hesabından, "Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil, Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu.

Antalya Valisi Karaloğlu'ndan
29.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:50

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kışın kardan kapanan ve ekiplerin ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiği yayla yollarından dikkat çekici fotoğraflara yer verdiği sosyal medya hesabından, "Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil, Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu." paylaşımında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve kara yolları ekipleri, Akseki ilçesinin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe, Gündoğmuş ilçesinin de 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylasında, karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu arada Antalya Valisi Karaloğlu, Toros Dağları'nın zirvelerinde yer yer yüksekliği 5 ila 10 metreyi bulan kar birikintisi arasında açılan yayla yollarının fotoğraflarıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil, Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu." ifadesini kullandı.

Karaloğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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