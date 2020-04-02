Antalya Valisi Karaloğlu: "Kentte üretim sorunsuz devam ediyor" Açıklaması Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalyalı çiftçilerin dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olduğu bir dönemde üretime devam ettiğini bildirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalyalı çiftçilerin dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olduğu bir dönemde üretime devam ettiğini bildirdi.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle çiftçilerin hallerde ürünlerini ucuza sattığını söyledi.

Özellikle iç piyasadaki daralma ve ihracatı kara yoluyla yapmanın zorlaşmasıyla fiyatların düştüğüne dikkati çeken Karaloğlu, fiyatların bu şekilde devam etmesi halinde çiftçilerin zorlanacağını, ihracatın önünün mutlaka açılması gerektiğini kaydetti.

THY kargo ile ihracatın yeniden yükseltilebileceğine dikkat çeken Karaloğlu, bu konuda görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

Özellikle marul, yeşil soğan, maydanoz ve kesme çiçek üretiminde piyasanın daralmasıyla çiftçilerin zararlarının da artığını vurgulayan Karaloğlu şunları kaydetti:

"Yeşillik' diye tabir ettiğimiz ürünlerde en büyük pazarımız Ankara ve İstanbul'du. Buralardan talep gelmeyince fiyatlar da çok düşmüş durumda. Yine Antalya Türkiye'de en fazla kesme çiçek üreten ve ihraç eden illerden. İhracat olmadığı için kesme çiçek tamamen durmuş durumda. Allah'tan kesme çiçekte seranın son kısmındaydık ama yine de çiftçimizin bir zararı var. Kentte üretim sorunsuz devam ediyor. Çiftçimizin gidip gelmede bir sorunu yok. Çiftçimiz işinin başında malın piyasaya arzında bir sorun yok hallerimiz çalışıyor. Fiyat konusunda eğer bir ayarlama yapılırsa, ihracatın önünü açılırsa Antalya'da tarım sektörü üretmeye devam edecek."

Kaynak: AA